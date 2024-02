Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Blankenburg. - Was treiben die Mitglieder von Weda Elysia in Wienrode eigentlich? Warum sind sie ins Fadenkreuz des Verfassungsschutzes geraten? Warum wurden sie im vergangenen Jahr als „gesichert rechtsextremistische Vereinigung“ eingestuft? Und was macht sie für unsere Demokratie gefährlich? Diese und einige Fragen mehr hat Danny Michelsen bei einem Forum in Börnecke beantwortet.