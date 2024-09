Blick in einen der unterirdischen Hohlräume der Klosterwerke. Das verzweigte Tunnelsystem war ab August 1944 von Zwangsarbeitern in den Felsen unter dem Eichenberg in Blankenburg getrieben worden. Inzwischen ist es bis auf einen 50-Meter-Abschnitt mit Beton verfüllt.

Foto: Jens Müller