Für Verkehrsbehinderungen an der Kreuzung Pfeifenkrug sorgt ein Unfall, an dem vier Autos beteiligt waren. Vier Personen wurden verletzt. Was die Kollision auslöste.

Blankenburg - Die Bundesstraße 81 bei Blankenburg ist nach einem Auffahrunfall gesperrt worden, in den gleich vier Autos verwickelt waren. Wie ein Sprecher des Polizeireviers Harz auf Volksstimme-Anfrage berichtet, ereignete sich die Kollision am Mittwochnachmittag (12. Juli) kurz vor 15 Uhr nahe der Ampelkreuzung Pfeifenkrug.

Nach seinen Angaben fuhren die vier beteiligten Wagen hintereinander aus Richtung der Blütenstadt auf die Dreieckskreuzung zu, als ihnen ein Rettungswagen und ein Streifenwagen der Polizei mit Sirene und Blaulicht entgegenkamen. Die Frau am Steuer des vorausfahrenden Autos, eines Kia Sportage, trat auf die Bremse. Dieses Manöver bemerkten die Fahrer in den drei Fahrzeugen hinter ihr scheinbar nicht rechtzeitig, so dass einer nach dem anderen mit dem jeweiligen Wagen davor kollidierte.

Vier Verletzte nach Kollision am Pfeifenkrug

Laut Polizei blieb die 37-jährige Fahrerin aus Quedlinburg des SUV am vorderen Ende der Kolonne unverletzt, doch eine fünfjährige Insassin des Wagens wurde leicht verletzt. Ebenso zogen sich der 80-jährige Thalenser am Steuer des zweiten Wagens, eines Renault Megane, und seine 81-jährige Beifahrerin leichte Blessuren zu – genau wie die 59-jährige Halberstädterin, die einen Citroën als drittes Auto in der Reihe fuhr. Eine 35-jährige Wienröderin in einem Audi A4 am Ende der Schlange blieb unverletzt.

Der Sachschaden beträgt insgesamt 18.500 Euro, allein am Renault und Citroën jeweils 7500 Euro. Die ersten drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Bergungsdienst abgeschleppt werden.

Feuerwehr und Rettungswagen rückten nach Polizeiangaben ebenfalls zur Unfallstelle am Pfeifenkrug aus. Der Abschnitt der B 81 musste bis gegen 16 Uhr komplett gesperrt werden, danach wurde der Verkehr halbseitig vorbeigeleitet.