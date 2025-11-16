Blankenburg feiert 100 Jahre Tourist-Information – ein Jahrhundert Gastfreundschaft im Harz. Die Stadt blickt auf ihre Entwicklung vom Kurort zur modernen Urlaubsdestination zurück.

Von der Eisenbahn zur Kurverwaltung: Die spannende Geschichte des Fremdenverkehrs in Blankenburg

Die Tourist-Information hat in Blankenburg ihren Sitz im Kleinen Schloss.

Blankenburg. - 495 Jahre Geschichte in einem Fest: Blankenburg hat gleich sechs Jubiläen auf einmal gefeiert – 300 Jahre Kleines Schloss, 35 Jahre deutsche Einheit, Städtefreundschaften mit Herdecke und Wolfenbüttel, 15 Jahre Partnerschaft mit Ostrzeszów und den Partnerschaftsvertrag mit Wolfenbüttel. Das fehlende Jahrhundert steuerte der Tourismus bei: 100 Jahre Tourist-Information und gelebte Gastfreundschaft.