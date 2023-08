Von Märchenschloss bis Blütenmeer - Heiraten in Harzer Traumkulissen

Standesamtliche Trauungen sind innerhalb der Harzer Blütenstadt Blankenburg an fünf Orten möglich. Das Ja-Wort können sich die Paare auch unter freiem Himmel geben.

Blankenburg - Den schönsten Tag im Leben – den haben in diesem Jahr bereits 80 Brautpaare in Blankenburg erlebt und sich standesamtlich das Ja-Wort gegeben. Sie werden bei weitem nicht die Letzten sein. „Bisher gibt es 103 feste Anmeldungen und 14 Reservierungen“, informiert Jana Böhme aus der Stadtverwaltung. Bei der Entscheidung, wo die Zeremonie stattfinden soll, haben die Heiratswilligen in der Blütenstadt die Qual der Wahl. Die Stadt wartet mit gleich fünf Trauorten auf – vom Blütenmeer bis hin zum Prinzessinnenschloss.