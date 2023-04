So sieht es wohl in vielen Heizungskellern im Harzkreis aus: ein Gasheizkessel mit Warmwasserspeicher; eigentlich noch nicht so alt, dass sie ausgetauscht werden müssten. Doch die neuen gesetzlichen Regelungen für Gasheizungen verunsichern die Hausbesitzer.

Foto: Arno Burgi/dpa