Warten auf Marktkauf Was wird aus Lotto-Container im Blankenburger Nordharzcenter?

Mit der Schließung des Real-Marktes in Blankenburg zog der dortige Lotto- und Presse-Shop in ein Ausweich-Quartier: in einen Container mitten auf dem Parkplatz des Nordharzcenters. Dort hat es inzwischen einen Betreiberwechsel gegeben.