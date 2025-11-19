Zu zwei Tagen der offenen Tür lädt das Tierheim Derenburg am 22. und 23. November 2025 ein. Nicole und Thomas Eckel aus Bad Harzburges präsentieren dort wieder ihre weihnachtlichen Angebote für den guten Zweck.

Liebevoll gestaltete Adventsgestecke gibt es beim Adventsbasar im Tierheim Derenburg. Ein Großteil der Erlöse fliest direkt in die Arbeit des Tierschutzvereins.

Derenburg. - Wer unter anderem ein schönes Adventsgesteck erstehen und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, kann am Wochenende des 22. und 23. November 2025 im Tierheim Derenburg vorbeischauen. Dort wird aber nicht nur zu einem Adventsbasar eingeladen.