Veranstaltungstipp im Harz Weihnachtliches fürs Derenburger Tierheim beim Tag der offenen Tier
Zu zwei Tagen der offenen Tür lädt das Tierheim Derenburg am 22. und 23. November 2025 ein. Nicole und Thomas Eckel aus Bad Harzburges präsentieren dort wieder ihre weihnachtlichen Angebote für den guten Zweck.
19.11.2025, 14:00
Derenburg. - Wer unter anderem ein schönes Adventsgesteck erstehen und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, kann am Wochenende des 22. und 23. November 2025 im Tierheim Derenburg vorbeischauen. Dort wird aber nicht nur zu einem Adventsbasar eingeladen.