Die Terrasse des beliebten Ausflugslokals „Großvater“ in Blankenburg erstrahlt abends im Glanz von Hunderten Lichtern. Das italienische Restaurant „Dolce Amaro“ hat dort einen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt aufgebaut.

Weihnachtsmarkt auf italienisch: Auf einen Glühwein auf den „Großvater“

Die Brüder Sebastiano (links) und Gelti Roxhai laden zu einem eigenen kleine Weihnachtsmarkt nach Blankenburg ein. Dazu haben sie der Terrasse ihres Restaurants am "Großvater" festliches Flair verliehen.

Blankenburg. - In Blankenburg ist bereits der erste Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Vor dem beliebten Ausflugslokal „Großvater“ am Fuße der Teufelsmauer hat das Team des italienischen Restaurants „Dolce Amaro“ seine große Terrasse in einen weihnachtlichen Treffpunkt verwandelt.