Weihnachten in Blankenburg Weihnachtsmarkt auf italienisch: Auf einen Glühwein auf den „Großvater“
Die Terrasse des beliebten Ausflugslokals „Großvater“ in Blankenburg erstrahlt abends im Glanz von Hunderten Lichtern. Das italienische Restaurant „Dolce Amaro“ hat dort einen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt aufgebaut.
26.11.2025, 14:00
Blankenburg. - In Blankenburg ist bereits der erste Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Vor dem beliebten Ausflugslokal „Großvater“ am Fuße der Teufelsmauer hat das Team des italienischen Restaurants „Dolce Amaro“ seine große Terrasse in einen weihnachtlichen Treffpunkt verwandelt.