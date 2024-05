Zwei wertvolle Gemälde hängen jetzt in den Räumen der Klinik für Psychiatrie in Blankenburg. Wer darauf zu sehen ist und warum sie wichtig für die Stadtgeschichte sind.

Wie in Blankenburg an früheren Chefarzt erinnert wird

Blankenburg (vs). - Zwei Gemälde, die ein Kapitel der Geschichte der Blütenstadt repräsentieren: Die Stadt Blankenburg hat eine bedeutende Schenkung des früheren Landrates des Harzkreises, Michael Ermrich, erhalten. Die wertvollen Bilder bereichern die kulturelle und geschichtliche Landschaft der Stadt, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung.

Die zwei Gemälde zeigen Dr. Paul Rehm und eine Dame, bei der vermutet wird, dass es sich um die Ehefrau Agnes Rehm handelt. Paul Rehm (1847 bis 1910) war Nervenarzt. Rehm war zunächst Assistenzarzt, später Teilhaber und Leiter der Müllerschen Anstalten für Nervenleidende.

Michael Ermrich habe die Bilder im vergangenen Jahr über ein Auktionshaus erworben, da er ein Gespür für die Geschichte seiner Heimat besitze, heißt es von der Stadt Blankenburg. Das Portrait der Frau war in einem noch guten Zustand, doch das Bild des Mannes war stark lädiert. Die Restaurierung in Braunschweig dauerte ein halbes Jahr. Seit kurzem erstrahlen beide Bilder im alten Glanz in den Originalrahmen.

Dauerleihgabe

Die Gemälde wurden als Dauerleihgabe wiederum feierlich dem Harzklinikum übergeben. Dr. Peter Redemann, Geschäftsführer des Harzklinikums, dankte Michael Ermrich für den Kauf, Restauration und Übertragung der Gemälde an die Blütenstadt. Redemann bedankte sich auch bei Dr. Christian Algermissen als Chefarzt für die Unterstützung, der die Räumlichkeiten in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik zur Verfügung stellte.

Blankenburgs Bürgermeister Heiko Breithaupt gratulierte zur Übergabe der beiden Bilder und äußerte sich begeistert über die Geste, die nicht nur eine symbolische Handlung, sondern auch ein bedeutendes Zeichen für den Umgang mit dem geschichtlichen Erbe ist: „Indem wir das Bild des Psychologen Paul Rehm überreichen, ehren wir nicht nur seine Arbeit, sondern auch sein Vermächtnis, das untrennbar mit der Geschichte unseres Krankenhauses verbunden ist. Mögen diese Bilder nicht nur die Wände unseres Klinikums schmücken, sondern auch als Erinnerung dienen und uns dazu inspirieren, die Geschichte unserer Stadt und unseres Krankenhauses zu bewahren und zu würdigen“, wird Breithaupt in der Mitteilung aus der Stadtverwaltung zitiert.

Literarisch wurde die Übergabe der Gemälde durch Christoph Rohrbach begleitet. Er stützte sich bei seinen Ausführungen auf die Recherchen von Dr. Wolf-Rainer Krause zu Dr. Paul Rehm und seinen eigenen Nachforschungen.

Geschichtsprojekt des Gymnasiums

Die gespendeten Bilder integrieren sich gut in das Geschichtsprojekt Blankenburger Waldfriedhof. Sie erinnern nicht nur an einzelne Blankenburger Persönlichkeiten, sondern auch an die vielfältigen Geschichten und Ereignisse, die sich im Laufe der Zeit im Blankenburger Krankenhaus und in der Stadt abgespielt haben.

Das „Team Friedhofsprojekt“ am Gymnasium Am Thie wird von Benedict Volkert geleitet. Fachlich begleitet wird das Team unter anderem von Ulrich-Karl Engel, Christoph Rohrbach, Burkhard Falkner und Uwe Lauer.

Auf der Homepage des Projektes wird auf Paul Rehms Einsatz für die offene Behandlung von leicht psychisch erkrankten Menschen und seine Verdienste für den Aufschwung des Gesundheits-n und Kurwesens hingewiesen.