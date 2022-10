Wie man einem Grundschulkind den Tod erklärt

Wie erkläre ich Kindern den Tod? Das Thema stand im Mittelpunkt einer Projektwoche in der Grundschule in Derenburg .

Derenburg - „Sterben beziehungsweise Tod ist immer noch ein Thema, über das nicht gern gesprochen wird. Aber selbst Kinder machen damit Erfahrungen, zum Beispiel beim Verlust des geliebten Haustiers“, erklärt Yvonne Heuwoldt. Als die Lehrerin an der Grundschule in Derenburg eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin absolvierte, erfuhr sie, dass es seit 2005 bundesweit ein Grundschulprojekt für die Klassenstufe vier zu diesem schwierigen Thema gibt. So organisierte die Pädagogin mit dem Hospizdienst der Lungenklinik Ballenstedt eine ganze Themenwoche an ihrer Schule.