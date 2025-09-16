weather regenschauer
  4. Aktion der Wirtschaftsjunioren: World-Cleanup-Day 2025: Gemeinsam gegen Müll und Dreck in Blankenburg

Großreinemachen in Blankenburg: Am Samstag, 20. September 2025, sind alle Einwohner aufgerufen, ihre Stadt vom Müll zu befreien.

Von Jens Müller 16.09.2025, 10:00
Beim Cleanup Day in Blankenburg wird am Samstag, 20. September 2025, die Stadt von Müll und Dreck befreit. Dabei packen auch die Jüngsten wieder mit an.
Blankenburg. - Viele meckern über den Dreck in der Stadt: Am Samstag, 20. September 2025, können alle gemeinsam etwas dagegen tun. Beim World-Cleanup-Day ist Großreinemachen in Blankenburg angesagt: Wie der Aktionstag abläuft und wie man sich daran beteiligen kann.