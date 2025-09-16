Aktion der Wirtschaftsjunioren World-Cleanup-Day 2025: Gemeinsam gegen Müll und Dreck in Blankenburg
Großreinemachen in Blankenburg: Am Samstag, 20. September 2025, sind alle Einwohner aufgerufen, ihre Stadt vom Müll zu befreien.
16.09.2025, 10:00
Blankenburg. - Viele meckern über den Dreck in der Stadt: Am Samstag, 20. September 2025, können alle gemeinsam etwas dagegen tun. Beim World-Cleanup-Day ist Großreinemachen in Blankenburg angesagt: Wie der Aktionstag abläuft und wie man sich daran beteiligen kann.