Neue Flächen für Solarparks in der Gemeinde sollen gefunden werden – nur wo? Darüber diskutierte am Dienstag der Bauausschuss.

Biere - Erneuerbare Energien sind weiterhin ein präsentes Thema in den Gremien der Gemeinde Bördeland. Derzeit arbeitet man an einem Konzept, um neue Flächen für die Errichtung von Solaranlagen zu finden. Für die weitere Planung traf sich am Dienstagabend der Bauausschuss der Gemeinde.

Zu Gast war Jens Kiebjieß vom Planungsbüro Baumeister aus Bernburg, der den Ausschuss, wie schon in der vergangenen Sitzung, mit aktuellen Informationen bezüglich der Planung versorgte und im Vorfeld den Entwurf eines „Standortkonzeptes für Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ an die Gemeinde übergeben hat.

„Das Büro hat uns viele Vorgaben und Informationen geliefert. Jetzt gilt es, diese auf die gemeindeeigenen Gebiete anzuwenden und positive sowie negative Kriterien bei der Wahl der Flächen zu diskutieren und zu konkretisieren“, teilt Frank Ahrend (CDU), Vorsitzender des Bauausschusses, mit.

Karten zur Veranschaulichung

Veranschaulich dargestellt wird das Ganze mittels verschiedener Karten des Planungsbüros. So wurde dargestellt, welche Flächen sich generell für neue Solaranlagen eignen und vergütungsfähig sind, eine andere Karte zeigt hingegen die ausgeschlossenen Flächen, die beispielsweise vorrangig für Landwirtschaft und Windkraftanlagen genutzt werden sollen.

Das Resultat bildet eine Karte, die potenzielle Flächen für die Errichtung von Solaranlagen aufzeigt. Diese befinden sind größtenteils im süd-östlichen Gemeindegebiet entlang der Autobahn 14 und der Bahngleise von Eickendorf Richtung Schönebeck. Dazu kommen verschiedene kleinere Flächen, die sich in der Gemeinde verteilen.

Neu in das Konzept aufgenommen wurden beispielsweise die aufgegebenen Flächen von Kleingartenanlagen sowie die jeweiligen Bodenpunkte der einzelnen landwirtschaftlichen Flächen, um die Qualität des Landes zu berücksichtigen.

Frank Ahrend Olaf Koch

Einig ist man sich indessen im Bauausschuss, dass die hervorragenden Ackerböden nicht für Photovoltaikanlagen weichen sollen. Es sei durchaus denkbar, einen bestimmten Wert festzulegen, sodass alle Flächen mit einer höheren Anzahl an Bodenpunkten automatisch rausfallen, so der Tenor im Ausschuss. Dieser Wert gelte allerdings für alle Ortschaften gleichermaßen. Vorstellbar ist auch, den nötigen Ausgleichsmaßnahmen an die entsprechende Fläche zu koppeln.

Weitere Kriterien, wie sie in anderen Gemeinden festgelegt wurden, teilt Jens Kiebjieß dem Bauausschuss ebenfalls mit. So haben manche beispielsweise eine Mindest- oder Maximalgröße festgelegt, um die Solarparks nicht zu zersplittern oder zu groß werden zu lassen. Auch ein Mindestabstand der Flächen untereinander oder eine Festlegung auf die Errichtung von Flächen inner- oder außerorts werde in anderen Gemeinden angewandt, so Kiebjieß.

Anzumerken ist, dass es sich bei den Flächen erstmal nur um Vorschläge handle. Die endgültige Entscheidung, welche Flächen potenziell für die Errichtung von neuen Solarparks in das Konzept aufgenommen werden, liege beim Gemeinderat.

Marco Schmoldt Marco Schmoldt

Verschiedene Vorgaben berücksichtigen

Zudem greifen dabei verschiedene Faktoren, darunter bestimmte Vorgaben der Landesordnung oder Beschlüsse der Kommune. Da sich die jeweiligen Gesetzte permanent erweitern und neu betrachtet werden, und viele Aspekte berücksichtigt werden müssen, sei eine „formelle Festlegung nicht vertretbar“, so Frank Ahrend, sodass nun festgelegt werden muss, welche Flächen in Frage kommen. Bei deren Auswahl gilt es also eine Menge zu berücksichtigen.

„Wir haben jetzt viele Kriterien und Anregungen erhalten und sollten diese in die jeweiligen Fraktionen mitnehmen und dort im kleinen Kreis beraten“, blickt Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) auf die weiteren Aufgaben der Gemeinde. Zum Beispiel könne man prüfen, wie sich die Anwendung der Bodenpunkte als Ausschlusskriterium auswirke und davon ausgehend weitere Punkte anwenden.

Welche Kriterien die Gemeinde Bördeland letztendlich für die Auswahl der Flächen zur Errichtung neuer Solarparks angewendet und umsetzt, wird sich also nach weiteren Beratungen zeigen.