Schulsozialarbeit gehört seit einigen Jahren zur Schule wie Lehrer oder Sommerferien. Die Finanzierung soll sich ändern. Was bedeutet das für das Jerichower Land?

Bunt und vielfältig wie das Schulleben ist auch die Schulsozialarbeit. Sie ist wichtig, „weil man mit dem Schulsozialarbeiter wie mit einem Kumpel reden kann, obwohl er schon erwachsen ist“, so eine der Thesen.

Burg - Zum kommenden Jahr werden die Stellen in der Schulsozialarbeit neu verteilt. Und nicht nur das. Das Land will, dass sich die Landkreise an den Kosten beteiligen. Bislang werden die Schulsozialarbeiter von EU und dem Land finanziert. Wie geht es im Jerichower Land ab April 2024 weiter?