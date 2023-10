Burg/Theeßen - Ende des Jahres soll der Wertstoffhof Theeßen geschlossen und in einen Grünschnittplatz umgewandelt werden. Dagegen wurden 1040 Unterschriften gesammelt und dem Kreistagsvorsitzenden André Gröpler (CDU) übergeben. Wie geht es weiter?

Die Entscheidung schien schon lange getroffen. Mitte Juni hat der Kreistag beschlossen, dass der Wertstoffhof Theeßen ab dem kommenden Jahr nur noch als Wertstoffhof betrieben werden soll. Dagegen wurden nun Unterschriften gesammelt. Sorgt das für ein Umdenken?

Finanzielle Gründe

Der Landkreis hatte das Thema aus finanziellen Gründen auf die Tagesordnung gebracht. Ende des Jahres läuft der Nutzungsvertrag aus. Vor der Verlängerung wurde ein Blick auf die Zahlen geworfen. Und die zeigten, dass in Theeßen die geringsten Müllmengen angeliefert werden.

Schnell kamen Unterschriften gegen die Schließung zusammen.t. Foto: Thomas Pusch

Die Unterhaltungskosten sind laut Landkreis aber gleich. So wurden mehrere Varianten entworfen, wie mit dem Wertstoffhof ab dem 11. Januar kommenden Jahres umgegangen werden soll. Unter anderem wurden reduzierte Öffnungszeiten in Erwägung gezogen. Der Landkreis favorisierte allerdings die Schließung, was die Kreistagsmitglieder nun mittrugen. Überzeugendes Argument war sicherlich, dass der Landkreis durch diese Variante rund 107 000 Euro pro Jahr einspart.

Keine Gegenstimme im Kreistag

Die Kostenfrage überzeugte die Kreistagsmitglieder. Mit großer Mehrheit wurde die Schließung beschlossen, bei sieben Enthaltungen. Gegenstimmen gab es keine.

Doch Stimmen gegen die Schließung wurden sehr schnell auf dem Wertstoffhof selbst laut, von Mitarbeitern und Nutzern gleichermaßen.

Sorge wegen Umweltverschmutzung

Doch bei Worten sollte es nicht bleiben. Insgesamt 1040 Unterschriften wurden für den Wertstoffhof gesammelt. Frank Endert (Fraktion AfD-Endert) hat sie bei der jüngsten Kreistagssitzung dem Vorsitzenden André Gröpler (CDU) übergeben. „Ich habe in meiner Zeit als Busfahrer 40 Jahre in der Gegend zu tun gehabt, daher kannten mich die Leute und haben mir die Listen anvertraut“, sagte er im Gespräch mit der Volksstimme.

Die Sorge in Theeßen sei groß, dass nach der Schließung des Hofes die wilde Ablagerung von Müll in der Natur wieder zunehmen werde. Das sei auch an anderen Stellen des Landkreises zu beobachten. „Wie es beispielsweise in den Seitengräben zwischen Ihleburg und Parchau aussieht, spottet jeder Beschreibung“, nannte er ein Beispiel.

Zumeist Grünschnitt angeliefert

„Die AJL hat für die Ausstattung des Wertstoffhofes Theeßen rund 40 000 Euro in neue Behälter investiert, die nun nach kurzer Zeit wieder abgezogen werden müssen“, so Henning Gehm, Geschäftsführer der Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower Land, gegenüber der Volksstimme. Ein finanzieller Schaden entstehe dadurch jedoch nicht, da diese Behälter auch für die Entsorgung bei Gewerbe- und Industriekunden eingesetzt werden können.

Für die Bürger vor Ort sei die Schließung sicherlich bedauerlich, weswegen sich auch viele bei der Unterschriftensammlung beteiligt haben. Die geringe Menge an abgegebenen Abfällen sei andererseits schon diskutiert worden. Von ehemals 200 Tonnen konnte die Menge zwar auf 420 Tonnen gesteigert werden, die dadurch erzielte Steigerung der Menge reiche jedoch nicht aus, um den finanziellen Aufwand zu begründen, der dem Landkreis durch die Bewirtschaftung des Wertstoffhofes Theeßen entsteht. „Das Argument, dass die Bürger von Theeßen nach Burg fahren müssen, ist zwar richtig, die Entfernung ist jedoch ähnlich wie für Bürger aus beispielsweise Jerichow nach Genthin oder aus Biederitz nach Gommern“, so der AJL-Geschäftsführer

Etwa die Hälfte der abgegebenen Tonnage habe zudem aus Grünabfällen bestanden, die auch weiterhin in Theeßen abgeben werden können. Der überwiegende Teil der übrigen Abfälle bestand aus Sperrmüll, der alternativ mittels Abrufkartensystem bei den Bürgern direkt abgeholt werden kann, so dass hierfür eine Fahrt nach Burg entbehrlich ist.

Klare Sache für den Landkreis

Den Mitarbeitern vor Ort mussten die Arbeitsverträge gekündigt werden. Alternativangebote bestünden zum Teil außerhalb der AJL als auch innerhalb. Ob die Mitarbeiter diese annehmen werden, sei noch nicht entschieden worden.

Für den Landkreis ist die Sache klar. „Nachdem im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten sowie im Kreisausschuss umfassend über die Fortführung des Standortes Theeßen beraten wurde, stimmte der Kreistag zuletzt für eine Umwandlung des Wertstoffhofes Theeßen zum 1. Januar 2024 in einen Grünabfallsammelplatz“, so die Pressestelle. Der Beschluss sei rechtskräftig und werde durch die Kreisverwaltung umgesetzt. Mit der Umwandlung in einen Grünabfallsammelplatz habe die komplette Schließung des Standortes vermieden werden können.