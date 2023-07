Burg - Die Stadt Burg und die Stadtwerke wollen das aktuelle Jubiläum Burgs würdigen. Deshalb werden unter dem Motto „1075 Jahre – So schön ist Burg“ die 30 schönsten Fotomotive der Stadt und seiner Ortschaften gesucht. „Auch deshalb, weil Stadt und Ortschaften einen besonderen Fundus an geeigneten Motiven bietet“, sagt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos). Und: „Jedes Bild ist einzigartig und es verdient, gesehen zu werden.“

Bilder von Hobby- und Profifotografen sowie Jung und Alt sind somit gleichermaßen willkommen. Im Fokus liegen ein gutes Auge und Leidenschaft für die Kunst der Motivfotografie. „Wichtig ist der Wiedererkennungswert der Stadt Burg“, sagt Stark.

Foto-Ausstellung in den Türmen von Burg geplant

Die 30 Siegerfotos werden erstmalig im Jahre 2024 als Foto-Ausstellung in den Stadttürmen präsentiert, kündigt Burgs Kulturchef Maximilian Steib an. Und: Die Fotos mit den drei meisten Stimmen erhalten tolle Gewinnpreise der Stadtwerke sowie Tourist-Information Burg. Folgender Ablauf ist geplant: Je Teilnehmer können vom 1. August bis zum 30. September maximal drei Fotos eingereicht werden – unter Angabe der Kontaktdaten des Fotografen (Vorname, Name, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse). Einsendung an E-Mailadresse: tourismus@stadt-burg.de.

Folgende Preise stehen bereit: 1. Platz: Überraschung der Stadtwerke im Wert von 100 Euro; 2. Platz: Gästeführung Altstadt & Türme der Tourist-Information Burg; 3. Platz: Überraschung der Stadtwerke im Wert von 50 Euro.

Bei mehr als 100 Einsendungen trifft eine Jury, bestehend aus Bürgermeister, Kulturausschussvorsitzende sowie Vertreter der Stadtwerke Burg, eine Vorauswahl (50 Stück).

Die Einwohner haben die Möglichkeit, aus der Vorauswahl zur Museumsnacht am 20. Oktober in der Zeit von 17 bis 22 Uhr in der Stadtbibliothek Burg anonym abzustimmen. Die Sieger werden bis 7. November bekanntgegeben.