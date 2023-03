Die erste von zwei Sonderschauen in diesem Jahr ist beim Heimatverein Gommern angelaufen. Schon zieht es die Besucher an, die hier einen zahlenmäßigen Meilenstein setzten.

Gommern - Um einen Eintrag in das Gästebuch werden die Besucher in den Ausstellungsräumen des Heimatvereins Gommern, Walther-Rathenau-Straße 19, stets gebeten. Darüber zählt der Verein seine Besucher. Am Sonntag konnte Heimatvereinsvorsitzende Karin Gust (r.) mit Marlitt Gröppler aus Gommern die inzwischen 13 000. Besucherin begrüßen.