15.000 Euro stehen bereit: In Burg werden Ideen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche gesucht

Mit Aktionen wie einer live gestreamten Auslosung für das Mitternachtsturnier in Burg, erzielt das Kinder- und Jugendforum Burg mit Jacob Zeuch (links, zu sehen mit Bürgermeister Philipp Stark) eine große Reichweite.

Burg - Sie möchten mit kreativen Aktionen den Veranstaltungskalender für junge Menschen in der Stadt bereichern, doch es fehlt an Mitstreitern. Das Kinder- und Jugendforum Burg (Jerichower Land) mobilisiert mit Fußballturnieren Hunderte Besucher und erzielt über Social-Media-Kanäle eine große Reichweite. Nun rücken Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den Fokus, die zum Mitmachen animiert werden sollen. Es geht um 15.000 Euro.