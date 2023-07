Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Sie haben es geschafft. 71 Abiturienten bekamen in der Aula des Roland-Gymnasiums ihre Reifezeugnisse überreicht. Zuvor hielt Schulleiter Thomas Dreher aber eine Rede in gewohnt launiger Form. „Wegen des engen Zeitplans musste ich meine traditionell zweistündige Rede auf wenige Minuten kürzen“, kündigte er an.