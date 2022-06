Jubiläum 180-Seelen-Ort: Krüssau gibt es seit mehr als 650 Jahren

Mit zweijähriger Verspätung hat die Ortschaft Krüssau ihr 650-jähriges Bestehen gefeiert. In einer Festveranstaltung gab Ortsbürgermeister Allard von Arnim Einblicke in die Geschicke der Ortschaft. Nach der Widmung des Steins an der Wendeschleife gab es ein geselliges Beisammensein mit allen Besuchern.