Kultur wird in Nedlitz bei Gommern groß geschrieben. Auch deshalb können sich Einwohner und Gäste in den kommenden Monaten auf zahlreiche Höhepunkte freuen.

Nedlitz. - Der Nedlitzer Kulturwinter hat wieder Fahrt aufgenommen. Zum zweiten Mal organisiert die Heimatstube gemeinsam mit dem Förderverein Kirche Nedlitz, der Freiwilligen Feuerwehr und der Kinder- und Familien-Kirche vom 6. Januar bis zum 21. Februar ein reichhaltiges Programm für den Nedlitzer Kulturwinter.

Nach dem fantastischen Konzert der Geschwister Tabea und Tobias Wollner aus Magdeburg stand nun am Sonnabend, 13. Januar, die zweite Veranstaltung auf dem Plan. Dazu wurde wieder in die Dorfkirche St. Nikolaus geladen. Nicht ganz so voll wie zum Konzert der Wollners, wurden die Gäste jedoch bestens unterhalten. Zu sehen gab es die spannende 1060-jährige Nedlitzer Geschichte. Diesmal jedoch nicht live, sondern als Video.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 1060-jährigen Bestehen der Ortschaft hatten die Nedlitzer Ortschronisten im vergangenen Jahr eine amüsante Zeitreise unternommen. Die historisch gekleideten Chronisten begaben sich auf eine Reise in die Vergangenheit, berichteten in einem anderthalbstündigen Theater-Spectaculum über Wendepunkte und Begebenheiten von Nedlitz. Dank einer Videoaufzeichnung konnte nun jeder, der es damals verpasst hatte oder nochmal sehen wollte, das Stück am Sonnabend nochmals mitverfolgen.

Weitere Veranstaltungen des Nedlitzer Kulturwinters sind das Weihnachtsbaumverbrennen am Sonnabend, 20. Januar, eine Familien-Winterwanderung am Freitag, 27. Januar, eine Taschenlampenwanderung mit Nachtwächter am Freitag, 16. Februar, und der Vortrag „Heimat: Wo ist das und was bedeutet sie für uns?“ am Mittwoch, 21. Februar.