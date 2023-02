Traditionell nutzt die Sparkasse den Neujahrsempfang, um einem guten Zweck etwas zu spenden. Diesmal ging das Geld an zwei Tafeln.

2023 Euro für die Tafeln in Burg und Genthin

Burg - Kurz bevor das Buffet am Donnerstagabend eröffnet wurde, ging es tatsächlich auch schon ums Essen. Nur in ganz anderer Form. „Wir unterstützen in jedem Jahr soziale Projekte und damit hängen immer bewegende Geschichten zusammen“, sagte Norbert Dierkes, Vorstandsmitglied der Sparkasse Magdeburg.