Die Stadt Burg hat einen eigenen „Blitzer“, ein Gerät, das zur Geschwindigkeitsmessung eingesetzt wird. Eigentlich, um die Verkehrssünder im Stadtgebiet zu erwischen.

Der Stadt Burg gehört ein mobiler Blitzer - dieser macht aber nicht mehr nur „Porträts “ von „Zu-schnell-Fahrern“ in der Stadt Burg.

Burg - Die Stadt Burg hat einen mobilen „Blitzer“. Der Geschwindigkeitsmesser steht immer wieder an Schwerpunkten, in Straßen, in denen die Autofahrer einfach immer wieder zu schnell unterwegs sind. Und das trotz Geschwindigkeitsvorgabe und oft auch einer eindeutigen Situation - wie vor Schulen - die langsames Fahren erfordert.