Zu schnelles Fahren bringt Stadt Geld 23.000 Euro für Blitzer-Dienste: Burger Geschwindigkeitsmesser schießt Bilder im Auftrag
Die Stadt Burg hat einen eigenen „Blitzer“, ein Gerät, das zur Geschwindigkeitsmessung eingesetzt wird. Eigentlich, um die Verkehrssünder im Stadtgebiet zu erwischen.
04.11.2025, 18:15
Burg - Die Stadt Burg hat einen mobilen „Blitzer“. Der Geschwindigkeitsmesser steht immer wieder an Schwerpunkten, in Straßen, in denen die Autofahrer einfach immer wieder zu schnell unterwegs sind. Und das trotz Geschwindigkeitsvorgabe und oft auch einer eindeutigen Situation - wie vor Schulen - die langsames Fahren erfordert.