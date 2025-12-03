weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Prozess am Amtsgericht Burg: 24.400 Euro zu Unrecht bezogen? Mann wegen Sozialleistungsbetrugs vor Gericht

Ein 44-jähriger Mann aus Burg soll Sozialleistungen bezogen haben, obwohl er nicht hilfebedürftig gewesen sei. Vor Gericht betonte sein Anwalt: Die Anträge habe der Angeklagte nicht selbst ausgefüllt.

Von Franziska Stawitz 03.12.2025, 18:15
Die Verhandlung fand vor dem Burger Amtsgericht statt
Die Verhandlung fand vor dem Burger Amtsgericht statt Foto: Franziska Stawitz

Burg - Vor dem Amtsgericht Burg musste sich ein 44-jähriger Mann aus Burg verantworten. Der gebürtige Bulgare steht vor Gericht, weil er mehrfach beim Jobcenter Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes beantragt haben soll - dabei habe er verschwiegen, dass er bereits eine selbstständige Tätigkeit in einer Cocktailbar aufgenommen hat.