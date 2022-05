25 Jahre ABC-Sondereinheit in Gommern: 80 Kameradinnen und Kameraden der Umweltfeuerwehr blicken auf ein Vierteljahrhundert zurück

Der ABC-Fachdienst des Jerichower Landes wurde am 28. Juni 1996 gegründet. Am Freitag wurde auf 25 Jahre erfolgreiche Arbeit zurückgeblickt.

Die ABC-Sondereinheit des Jerichower Landes beim Einsatz auf der Autobahn 2 am 9. März 2021. Ein polnischer Gefahrgut-Tanklastzug war verunfallt. Aufgrund der Verformungen des Lastzuges war ein Abtransport nicht möglich, so dass das Gefahrgut umgepumpt werden musste.

Gommern - „Es liegen auch hinter euch zwei verrückte Jahre“, hob Steffen Burchhardt (SPD), Landrat des Jerichower Landes, am Freitag Abend im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Gommern bei seinem Grußwort an. Er war gekommen, um knapp 80 Kameradinnen und Kameraden des ABC-Fachdienstes und der Sondereinheit für besondere Einsätze, der Umweltfeuerwehr, seine Aufwartung zu machen. Am Freitag wurde jedoch nicht nur auf die Jahre 2020 und 2021 zurückgeblickt, es wurde das 25-jährige Bestehen der Sondereinheit begangen.