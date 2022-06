40 interessierte Besucher beteiligen sich an der ersten Bat-Night in Loburg der Naturschutzjugend

Zur ersten Loburger „Bat-Night“ hat am vergangenen Freitag die Loburger Ortsgruppe der Nabu-Jugendorganisation Naju eingeladen. Gut 40 Interessierte beteiligten sich an dem abendlichen Fledermausrundgang.

Loburg - Wenn es dunkel wird in Loburg, dann kriechen die nachtaktiven Tierchen aus ihren Verstecken, um Beute zu machen: Es sind vor allem Motten, auf die sich die Fledermäuse stürzen. Auch die fiesen Mücken stehen auf dem Speiseplan so mancher Fledermaus. Es gibt also gute Gründe, etwas für Fledermäuse zu tun.