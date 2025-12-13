Geld für die Stadtkasse und weniger Müll - eine Variante, die beides bewerkstelligt klingt wie ein Traum für Städte. Tübingen zeigt: Es geht! Mit einer Verpackungssteuer. Ist so was auch in Gommern denkbar?

50 Cent mehr für eine Dönerbox - nur in Gommern?

Eine mögliche Verpackungssteuer für gastronomische Einrichtungen, die außer Haus verkaufen, ist im Finanzausschuss diskutiert worden.

Gommern - Wenn auf einmal die Dönerbox 50 Cent mehr kosten würde - wäre das für die Gommeraner verträglich? Die 50 Cent mehr, würde man aber nur in Gommern bezahlen. Nämlich genau dann, wenn man eine Verpackungssteur einführen würde. Diese Idee wurde jetzt im Rathaus diskutiert.