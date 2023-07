Ziepeler Veranstalter sprechen von Erfolg beim Freibadfest, aber der Parkplatz stößt an seine Grenzen. Die Arschbomben-Meisterschaft war wieder ein Höhepunkt.

Bei der „Arschbomben-Meisterschaft“ am Sonnabend gab es eigentlich gar keine Verlierer.

Ziepel - Bei bestem Badewetter haben die Organisatoren des Ziepeler Freibadfestes am Sonnabend zahlreiche Besucher begrüßen dürfen. Nach Angaben von Ortsbürgermeister Wolfgang Koch kamen rund 500 junge und erwachsene Gäste ins Freibad. „Wir waren zufrieden, es war sehr gut besucht. So viele Gäste hatten wir noch nie bei einem Freibadfest“, so der Ziepeler Ortschef. Der bisherige Besucherrekord von 700 Badegästen aus der Vorwoche sei aber nicht geknackt worden.

Es sei beim Freibadfest zwar voll gewesen, die Besucherzahl sei aber noch zu managen gewesen, weil sich das Geschehen nicht nur im Wasser, sondern auch auf der Wiese abspielte. So gab es ein Volleyballturnier und Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder. Bis zum überstürzten Aufbruch zu dem großen Flächenbrand bei Stegelitz und Tryppehna hatten auch die Kameraden der Freiwilligen Ortsfeuerwehr im Freibad mit Kübelspritze für Spaß bei den Kindern gesorgt.

Arschbomben beginnen in Ziepel auf dem Drei-Meter-Brett. Stephen Zechendorf

Ein Highlight des Freibadfestes war natürlich die „Arschbomben-Meisterschaft“ vom Drei-Meter-Brett. In der Altersklasse bis 10 Jahre hatten sich neun Teilnehmer gemeldet, in der Altersgruppe bis 15 Jahre gab es 16 Wasserverdrängungskünstler. Acht Springer waren über 16 Jahre alt. Bis in die Abendstunden wurde zur Musik vom DJ gefeiert.

Parkplätze Mangelware

Angesichts der Besucherzahl stieß der Ort auch parkplatztechnisch an seine Grenzen. Der Parkplatz am Gemeindezentrum war schnell voll, die Straße auch dort zugeparkt, wo eigentlich Parkverbote gelten. „Irgendwann ist der Ort einfach mal voll“, so der Ortsbürgermeister, der alle Beteiligten um mehr Rücksichtnahme bat.