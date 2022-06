9-Euro-Ticket: So kommt es im Jerichower Land an

Während in einige Regionalzüge überfüllt waren, kam es im Jerichower Land zu keinem Ansturm. Thomas Schlüer, Geschäftsführer der NJL, ist dennoch zufrieden. Für die Zukunft erhofft er sich neben günstigen Preisen vor allem ein besseres Angebot.

Burg - „In unseren Überlandlinien 720 und 742 haben wir ein erhöhtes Fahrgastaufkommen festgestellt. Es war aber nicht so wie auf der Schiene, es gab keine überfüllten Busse, die evakuiert werden mussten oder ähnliches“, ist Thomas Schlüter nach einem Monat durchaus zufrieden. Der Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land erklärt, was passieren muss, damit in Zukunft mehr Menschen den Pkw stehen lassen.