Ab sofort ist die Landesstraße 55 bei Loburg wegen Bauarbeiten gesperrt

Loburg/Lübars/Drewitz sze l

Am 12. April 2021 beginnen unter Vollsperrung die Bauarbeiten an der Landesstraße 55 zwischen Loburg, Lübars und Drewitz.

Die insgesamt rund acht Kilometer lange Strecke wird in drei Bauabschnitte unterteilt, die für die Arbeiten voll gesperrt werden müssen. Bauabschnitt 1 umfasst die Strecke zwischen Loburg bis Ortseingang Lübars; der zweite Bauabschnitt reicht vom Ortsausgang Lübars bis Abzweig der Kreisstraße 1229; in Richtung Drewitz. Der dritte Bauabschnitt endet danach am Ortseingang Drewitz. Am 30. April sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Solange wird der Verkehr von Drewitz über die L 52 bis Burg, von hier über die Bundesstraßen 1 und B 246 a weiter nach Möckern und Loburg auf die L 55 – beziehungsweise andersherum – umgeleitet. Das Land Sachsen-Anhalt investiert knapp 300.000 Euro in die Fahrbahnsanierung.