Unter anderem, damit Katzen nach dem Aufgreifen durch den Tierschutz wieder an ihre Besitzer übergeben werden können, hatte sich die FDP/Wienke-Fraktion in Möser für eine verpflichtende Registrierung der Tiere mittels Mikrochip stark gemacht. Symbolfoto: dpa

Die Aufnahme eines Katzen-Passus in die Gefahrenabwehrverordnung in Möser wird es nicht geben. Ein Vorstoß wurde abgelehnt.

Möser l Die Fraktion FDP/Wienke im Gemeinderat Möser hatte sich dafür stark gemacht, jeden Halter zu verpflichten, sein Tier mittels Mikrochip registrieren zu lassen und der Gemeinde zu melden. Freigänger sollten kastriert oder sterilisiert sein müssen. Die Fraktion hatte das unter anderem mit der Fundtierstatistik des Jahres 2020 begründet. 57 von 61 Tieren waren Katzen. Eine Zuordnung der Fundtiere wäre bei einer Registrierung leichter möglich, der finanzielle Aufwand für Tierheime, Katzen kastrieren oder sterilisieren zu lassen, würde abnehmen, so die Fraktion. Die Katzenpopulation würde sich so nicht weiter unkontrolliert vermehren.



Er fände die Forderungen überzogen, sagte Frank Winter (CDU) im Hauptausschuss der Gemeinde. Außerdem frage er sich, wer das kontrollieren solle. „Lasst die Leute und die Katzen in Ruhe“, meinte Winter.



„Katzen sind keine Gefahr“, betonte Michael Krause (SPD). Sie würden im ländlichen Raum dazugehören und ihre Haltung als Freigänger sei artgerecht. Er habe selbst zwei Freigänger und die seien kastriert. „Aber das kann ich nicht für alle zur Pflicht machen“, sagte Krause, auch mit Blick auf die Kosten. Er habe zudem Sorge, dass dann unnötigerweise Katzen aufgegriffen und kontrolliert würden, die jemandem gehören und, die „eigentlich in der nächsten halben Stunde wieder nach Hause gegangen wären“.



Auch Henri Köckert (Die Linke) sprach sich gegen eine Pflicht zur Kastration aus. Zudem seien die Registrierung mittels Mikrochip und eine Meldung bei der Gemeinde „völlig überzogen“, so Köckert. Das Verwaltungspersonal sei ohnehin schon „voll ausgelastet“. Er habe sich bei Gemeinden erkundigt, die bereits einen solchen Passus in ihrer Gefahrenabwehrverordnung hätten. Dort würde es so gut wie gar nicht kontrolliert werden. Köckert sprach von einem „sehr populistischen Antrag“, der mit Auszügen aus Zeitungsartikeln begründet sei. Er habe aber genauso viele Artikel gefunden, die dagegen sprächen, betonte Köckert.



Der Vorsitzende der FDP/Wienke-Fraktion, Christian Luckau, erklärte, die Regelungen sollten „nicht die Oma belasten, die jetzt schon eine Katze hat“. Es gehe darum, künftig geborene Katzen vor dem Freigang zu kastrieren oder sterilisieren.



Die Leiterin des Ordnungsamtes der Gemeinde Möser, Anja Woizeschke-Schmidt, erläuterte, eine Aufnahme in die Gefahrenabwehrverordnung sei möglich, würde aber nur die Katzen betreffen, die Eigentum eines Menschen seien. Herrenlose Katzen würden davon nicht erfasst. Sie sagte auch: „Ich halte es zum jetzigen Zeitpunkt von den Mitteln und Möglichkeiten her nicht für praktisch umsetzbar.“