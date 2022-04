Abgeordnete setzt sich für Jerichower Land und Börde ein

Berlin/Burg/Haldensleben - „Guten Morgen.“ Gut gelaunt kommt die SPD-Bundestagsabgeordnete Franziska Kersten um kurz vor 9 Uhr in den Eingangsbereich ihres Bürohauses. Den ersten Termin hat sie bereits hinter sich: Frühstück bei der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zum Thema Weltklimarat. Was ihr daran nicht gefallen hat, wird sie später in ihrem Büro erzählen. Jetzt geht es erst einmal in den Sitzungssaal. In den nächsten sechs Stunden wird sie von ihren ersten Erfahrungen als Abgeordnete berichten und welche Themen ihr wichtig sind.