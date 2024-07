Ortsbürgermeisterwahl in Lostau

Hand in Hand: Hartmut Dehne und Nancy Wienke

Lostau - Mit Sekt im Glas, das Nähzeug in der Hand, sitzen sechs Damen im besten Alter am Ratstisch, wo wenig später der Ortschaftsbürgermeister und dessen Vertretung gewählt wird. Erst als das erste Ortschaftsratsmitglied Christian Luckau (BfB) das Gemeindehaus betritt, räumen die Lostauer Näherinnen in bester Laune die Plätze.