Gommern - Am Sonnabend, 26. August, gib's was auf die Ohren in Gommern. Und zwar richtig. Fans hart geschlagener Gitarren können sich bei Rock am Rathaus auf eine AC/DC-Show der Extraklasse freuen.

Mit „Hellfire“ wird eine der besten AC/DC-Coverbands Deutschlands auf der Bühne stehen. „Hellfire“ steht für eine gigantische und authentische Höllenshow mit Kanonen und Glocke sowie originalgetreuen Interpretationen der legendären australischen Rock'n'Roll-Band.

Robby Schulze hier bei einem Auftritt in Rathenow. Screenshot: Mike Fleske

Damit garantiert das 16. Gommeraner „Rock am Rathaus“, dass der Platz des Friedens und die umliegenden Gebäude zum Beben gebracht werden. Vorweg kann sich das Publikum auf Robby Schulze & Band freuen, die den Abend eröffnen. Los geht es um 19 Uhr.

Tags drauf geht es, ebenfalls auf dem Rathausplatz, mit bester Unterhaltung beim Jurkenmarkt weiter. Start ist um 11 Uhr. mit der Gurkenkönigin.

Als Gäste sind 25 weitere Hoheiten aus der Region geladen; vertreten sind unter anderem die „Königin der Texte“ Charlene aus Blankenberg (Thüringen), die Zerbster Zwiebelkönigin und die Genthiner Kartoffelkönigin.