Hundekot und Hundeurin direkt vor der Haustür – das ist im Jerichower Land nicht selten. Ein Rentner hat jetzt Maßnahmen ergriffen - und: Die Stadft Burg hat besonders in bestimmten Bereichen mehr Kontrollen angekündigt.

Achtung, Hundehalter: An diesen Orten in Burg wird es jetzt noch mehr Kontrollen geben

Burg/Genthin. - Burg. Günther Mehlmann wird oft schnell sauer, wenn er vor seine Haustür in der August-Bebel-Straße in Burg tritt. Fast wöchentlich zieren Hinterlassenschaften von Vierbeinern seine Hausfassade. Kein seltenes Ärgernis in der Stadt - doch die reagiert jetzt und kündigt an ganz bestimtmen Orten Burg verstärkte Kontrollen für Hundehalter an.