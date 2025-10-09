Nachdem die Zahl von Unfällen und Verstößen gegen die Versicherungspflicht im Jerichower Land zuletzt gestiegen sind, gibt die Polizei einige Hinweise für E-Scooter im Straßenverkehr.

Achtung Scooter-Fahrer: Welche Regeln für die Roller im Landkreis gelten

E-Scooter und andere Elektrokleinstfahrzeuge unterliegen in Deutschland klaren Regelungen. Die Polizei des Jerichower Landes gibt Hinweise für den Straßenverkehr.

Burg - Auf eine Anfrage der Volksstimme hin, beschrieb die Polizei des Jerichower Landes kürzlich die Probleme, die derzeit von E-Scootern im Straßenverkehr ausgehen. Vor allem Verstöße gegen die Versicherungspflicht werden immer wieder festgestellt. Doch wie sollten sich Fahrer im Straßenverkehr verhalten und welche Regeln gelten für die Roller im Landkreis?