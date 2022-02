Adventsweg lockt am ersten Advent wieder nach Biederitz

Nach einem Jahr Zwangspause locken am ersten Advent wieder viele Attraktionen und Leckereien zum Adventsweg nach Biederitz. Das kündigte der Biederitzer Gemeindebürgermeister Kay Gericke an.

Der Biederitzer Gemeindebürgermeister Kay Gericke am Grünkohltopf auf seinem Hof in der Schulstraße.

Biederitz - Das Rezept hat er schon griffbereit liegen, denn am Sonntag, 28. November, ist es wieder soweit. Der Biederitzer Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD) kocht dann auf seinem Hof in der Schulstraße in Biederitz Grünkohl für die Besucher des Adventsweges.