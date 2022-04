Aktion Frühjahrsputz des Ortschaftsrates Möser

Zum Frühjahrsputz in der Ortschaft Möser hatten Ortsbürgermeister Peter Hammer (SPD) und die Ortschaftsräte die Einwohner aufgerufen. Straßen, Wege und Plätze sollten „gemeinsam von Unrat“ befreit werden, hieß es in der Ankündigung.

Möser - Rund 25 Möseraner trafen sich dazu am Hahloplatz nahe des Bürgerzentrums, am Veranstaltungsplatz an der Biesengrundbreite und am Vorplatz des Gemeinde-Baubetriebshofes im Kirschweg. Hier wurden Handschuhe und Müllsäcke verteilt und los ging es entlang der Straßen und Wege des Ortes, um Müll einzusammeln. Große und kleine Möseraner halfen fleißig mit.