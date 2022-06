Aktion für Freizeitläufer: Superhelden sammeln im Laufschritt Spenden für Stiftung für Kinderkrebs

Gerwisch/Magdeburg - Dass Superhelden als Serientäter bezeichnet werden können, beweisen am 10. Juli 2022 Batman, Deadpool und Superman in positivem Sinne. Dann setzen sie sich mit anderen Comic- und Kinderfiguren im Laufschritt für die Deutsche Kinderkrebsstiftung ein. Bereits zum zweiten Mal. „Die Idee, kostümiert und gemeinsam unterwegs zu sein, kam so gut an, dass es nun einen zweiten Benefizlauf geben soll“, so Initiator Christian Schlotfeldt, der in Gerwisch daheim ist.