Aktionstag Fahrtüchtigkeit: Polizei im Jerichower Land zufrieden

Burg - Unzufrieden, aber verständnisvoll. So könnte man die Reaktionen beschreiben, die Anja Tüngler und ihr Team bei Verkehrskontrollen erhielten, als sie Autofahrer mit erhöhter Geschwindigkeit stoppten. Ein Pkw-Fahrer gab an, zwischen zwei Arbeitseinsätzen unterwegs zu sein und dass er am Ortseingang „etwas unaufmerksam war“. Für die 14 km/h über den erlaubten 50 im Ort werden 50 Euro fällig. Während die Polizei bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ein positives Fazit zog, musste sie mehre Radfahrer in der Schartauer Straße in Burg auf Verstöße hinweisen.