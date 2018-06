Früh übt sich, was einmal studieren möchte. Das Angebot der „Kinder-Uni“ in Friedensau ist sehr beliebt. Foto: Stephen Zechendorf

In Friedensau öffen sich wieder die Türen von Hochschule, Seniorenheim, Zeltplatz und Bibliothek für alle Neugierigen aus nah und fern.

Friedensau l Es soll ja immer noch Leute geben, die glauben, Friedensau sei Privatgelände. Stimmt natürlich nicht. Weil aber immer noch nicht alle eines der vielfältigen Kulturangebote (Kunst/Musik/Bewegung/Wissen) des Hochschulortes besucht haben, lädt Friedensau am Sonntag einmal mehr zum Tag der offenen Tür ein. Da gibt es dann alles auf einmal: Tombola, Flohmarkt, Massagen, Töpferbasar sowie Führungen, Lesungen und Stummfilmkino am Abend stehen auf dem Programm, das bis in die Abendstunden für Unterhaltung sorgt. Dazu Musik mit dem Sax‘n Anhalt-Orchester, Siegi Wilke und internationale Klänge in der Kulturscheune.

Internationale Speisekarte

Erstmalig wurde im Juni 1987 in Friedensau ein Tag der offenen Tür mit etwa 1000 Besuchern durchgeführt. Damals unter der Verantwortung von Dr. Manfred Böttcher. Auch 2009 öffnete sich der Ort allen Interessierten. Seit einigen Jahren finden diese Schautage jährlich statt. Seit 2014 ist an den Schautag auch ein Benefiz-Lauf gekoppelt. Der Erlös geht in diesem Jahr an die Evangelische Grundschule Burg.

Natürlich wird es an dem Sonntag international zugehen: Studierende aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Ungarn geben Einblicke in ihre Kultur, zeigen Kunsthandwerk und Landestypisches. Gegen eine kleine Gebühr kann man auch die kulinarischen Vorzüge ihrer Heimatländer genießen.

Spielwiese, Kinderschminken und mehr

Ob Kinder, „mittelalte“ Erwachsene oder Senioren – die Organisatoren wollen alle Generationen für ihren Ort begeistern: Nach der Eröffnung um 11 Uhr stehen ab 11.30 Uhr viele Angebote für die Kinder bereit: die Spielwiese der Kita Friedensau mit Basteltischen, Kinderschminken und weiteren Angeboten hinter dem Gästehaus. Für wissbegierige Kinder von 8 bis 11 Jahren werden in der Kinder-Uni zwei spannende Themen vorbereitet.

Die Kinder können sich auch an einer Pfadfinderstunde der „Friedensauer Sumpfbiber“ beteiligen. Wer höher hinaus mag, kann die Kletterwand im Hochseilgarten erklimmen.

Vorlesungen im Programm

Für Erwachsene werden mehrere Vorlesungen mit Diskussionsrunden angeboten. Stefan Höschele fragt, „Was weiß der Mensch?“, Bernhard Oestreich berichtet über „Beifall, Spaß und Tränen: Lesen in der Antike“ und Edgar Voltmer leistet „Hilfe“ beim Thema „Diät“. Über die „Privatisierung von Land und seine Folgen“ spricht Jill Blau.

Die Theologische Hochschule gibt an dem Tag auch Einblicke in ihre Forschung: Vorgestellt werden die „Enzyklopädie der Siebenten-Tags-Adventisten“, ebenso die Kooperation mit der Cape Coast Summer School in Ghana und die Aktivitäten beim archäologischen Projekt Balu’a (Jordanien).

Von 12 bis 16 Uhr zeigen Hochseilgarten und Zeltplatz Friedensau, was dort für Sportliche und Mutige nahezu das ganze Jahr über möglich ist. Musik gibt es von 14 bis 15.30 Uhr mit dem Sax’n Anhalt-Orchester vor dem Seniorenheim. In der Kulturscheune beginnt das Musikprogramm ab 15 Uhr auf der Live-Bühne.

Wanderkino aus Leipzig

Auch der Abend hält Kultur bereit: Um 17.30 Uhr liest der Autor Titus Müller aus seinem Buch „Tanz unter Sternen“. Den Abschluss des Tages bildet ab 19 Uhr ein Grillabend. Um 20 Uhr beginnt die Vorführung des Wanderkinos aus Leipzig, das zu live gespielter Musik ein Programm über Charlie Chaplin zeigt. Die Veranstaltung wird als „WIR-Veranstaltung“ von der Stadt Möckern gefördert. Der Eintritt ist frei.