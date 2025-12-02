Die Kita-Ausgaben der Stadt steigen 2026 um rund 1,2 Millionen, damit müsste Gommern 2,9 Millionen Euro jährlich für die Betreuung der Kinder zahlen. Bedeutet das, dass Eltern bald mehr Kita-Kosten zahlen müssen?

Dieses Foto des Waldkindergartens Gommern steht symbolisch für alle Kitas der Einheitsgemeinde Gommern. Die Kosten für Ausgleichszahlungen an die Kitas und den Hort explodieren. Daher muss auch über eine Erhöhung der Elternbeiträge diskutiert werden.

Gommern - Die Kosten fressen einen auf - nicht nur privat ist das häufig so, auch die Stadt Gommern hat damit zu kämpfen. Aktuell sind es vor allem die Kosten für die Kindergärten im Gemeindegebiet, die Sorgen bereiten. Doch was ist, wenn Gommern es nicht mehr finanzieren kann? Müssen dann die Eltern ran und mehr zahlen? Oder müssen Kitas geschlossen werden?