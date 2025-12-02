Teure Betreuung Alarmsignal: Kita-Kosten explodieren
Die Kita-Ausgaben der Stadt steigen 2026 um rund 1,2 Millionen, damit müsste Gommern 2,9 Millionen Euro jährlich für die Betreuung der Kinder zahlen. Bedeutet das, dass Eltern bald mehr Kita-Kosten zahlen müssen?
02.12.2025, 18:33
Gommern - Die Kosten fressen einen auf - nicht nur privat ist das häufig so, auch die Stadt Gommern hat damit zu kämpfen. Aktuell sind es vor allem die Kosten für die Kindergärten im Gemeindegebiet, die Sorgen bereiten. Doch was ist, wenn Gommern es nicht mehr finanzieren kann? Müssen dann die Eltern ran und mehr zahlen? Oder müssen Kitas geschlossen werden?