Filiale besteht seit 1991 Aldi in Burg auf der Suche nach neuem Standort: Das steckt hinter den Plänen zum Supermarkt

Aldi in Burg ist eine feste Konstante: Seit über 30 Jahren ist der Discounter im Einkaufszentrum an der Zibbeklebener Straße zu finden. Das hat Vor- und auch Nachteile.

Von Marco Papritz 12.11.2025, 06:16
Blick auf die Filiale von Aldi in Burg, die im Einkaufszentrum an der Zibbeklebener Straße zu finden ist.
Blick auf die Filiale von Aldi in Burg, die im Einkaufszentrum an der Zibbeklebener Straße zu finden ist. Foto: Marco Papritz

Burg - Seit über 30 Jahren finden sich Kunden in der Filiale von Aldi in Burg ein. Der Discounter ist eine feste Größe im Einkaufszentrum an der Zibbeklebener Straße. Aber: ein Umzug ist ein Thema.