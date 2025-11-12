Aldi in Burg ist eine feste Konstante: Seit über 30 Jahren ist der Discounter im Einkaufszentrum an der Zibbeklebener Straße zu finden. Das hat Vor- und auch Nachteile.

Aldi in Burg auf der Suche nach neuem Standort: Das steckt hinter den Plänen zum Supermarkt

Blick auf die Filiale von Aldi in Burg, die im Einkaufszentrum an der Zibbeklebener Straße zu finden ist.

Burg - Seit über 30 Jahren finden sich Kunden in der Filiale von Aldi in Burg ein. Der Discounter ist eine feste Größe im Einkaufszentrum an der Zibbeklebener Straße. Aber: ein Umzug ist ein Thema.