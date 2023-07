Tryppehna - Über mehrere hundert Meter erstreckt sich vor Tryppehna eine Ahornallee zwischen der Bundesstraße 246 a und dem Ortseingang – jedoch seit einiger Zeit nicht mehr lückenlos: Nachdem im November 2022 und auch im Jahr davor mehrere Bäume gefällt worden waren, hatte man sich in Tryppehna Sorgen um die stattliche Allee gemacht und beim Landkreis Jerichower Land nachgefragt, ob denn Ersatz nachgepflanzt werde.

Eine Antwort gab es jetzt: „Der Landkreis als Straßenbaulastträger der Kreisstraße 1232 wird die beidseitig vorhandenen Lücken in der straßenseitigen Allee schließen“, heißt es aus der Pressestelle. Als Baumart ist hier wie im Bestand Ahorn vorgesehen. Aktuell stehen auf der Seite zum Friedhof gut 30 Bäume, auf der anderen Seite sind es über 50.

Prüfung ergab, dass Baumpflanzungen auch rechtlich möglich sind

Verwundern mag da die genannte Anzahl der neu zu pflanzenden Bäume: Vorgesehen sei die Pflanzung von etwa 100 neuen Bäumen, so die Pressestelle des Landkreises.

Dazu heißt es: „Der Landkreis verfolgt das Ziel, künftig verstärkt die in den Alleen an den Kreisstraßen vorhandenen Lücken wieder mit Bäumen zu schließen. Hierzu werden die vorhandenen Lücken dahingehend überprüft, ob eine Neubepflanzung nach verkehrs- und straßenrechtlichen Vorschriften möglich ist. Im Falle der Allee der Kreisstraße 1232 hat diese Prüfung ergeben, dass dies möglich ist und die beidseitig vorhandenen Lücken in der straßenseitigen Allee geschlossen und etwa 100 neue Bäume gepflanzt werden können.“ Aktuell darf entlang der Allee mit 80 km/h gefahren werden. Eine Reduzierung der derzeit geltenden zulässigen Höchstgeschwindigkeit sei nicht vorgesehen.