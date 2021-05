Alleen sollen schöner werden

Fällarbeiten in der Heyrothsberger Straße in Biederitz. Sie waren Anlass, über die Alleen im Jerichower Land zu diskutieren. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatte das angeregt und bekam viel Zustimmung.

Burg

Die Aktion hatte für gehörigen Wirbel gesorgt, nicht nur in der Gemeinde Biederitz. Dort waren im März zahlreiche Alleebäume gefällt worden. In einem emotionalen Appell hatte Christoph Kaatz (Bündnis 90/Die Grünen) Anfang April im Kreistag gefordert, die Aktion und das Thema Alleen im Umweltausschuss aufzugreifen. So stand es am Dienstagabend auf der Tagesordnung.

Einen umfangreichen Fragenkatalog hatten die Bündnisgrünen eingereicht, den Stefan Dreßler, Vorstand Bau und Umwelt bei der Kreisverwaltung, abarbeitete. Es gebe zwar kein Gesamtverzeichnis der Alleen im Jerichower Land, aber durch einzelne Erfassungen sei dem Landkreis sehr wohl bekannt, welche Alleen es auf seinem Gebiet gibt. Für die Pflege seien die jeweiligen Träger der Straßen zuständig, der Landkreis nehme aber auch an den jährlich stattfindenden Baumschauen an Bundes- und Landesstraßen teil. Im konkreten Fall Biederitz sei das Fällen von 37 Bäumen beantragt worden. Das habe nicht dem im Naturschutzgesetz vorgeschriebenen Erhalt der Alleen widersprochen, da so Gefahr abgewehrt werden sollte. „Anders ließ sich die Verkehrssicherheit nicht herstellen“, sagte Dreßler.

Stellungnahme derGemeinde steht noch aus

„Ich finde die Antworten nicht befriedigend“, sagte Kaatz. Vor allem gebe es den Unterschied zwischen der Anzahl der genehmigten Fällungen und der tatsächlich mehr als 60 gefällten Bäume. „Man hätte durch einen Pflegeschnitt vieles erreichen können“, meinte er. Andreas Hiller (Bündnis 90/Die Grünen) bekam als Biederitzer vom Ausschuss Rederecht, wollte das Thema aber überhaupt nicht auf Biederitz und die Fällaktion begrenzt wissen. Vielmehr gehe es um die Pflege der Bäume im gesamten Jerichower Land. „Man sieht auf dem Weg nach Brandenburg ganz genau, wo die Landesgrenze ist“, so Hiller. Die Linden in Biederitz seien nie gepflegt, über Jahre sträflich vernachlässigt worden. Bäume in bewohnten Gebieten würden oft aber auch als negativ empfunden. „Autos unter Linden verkleben häufig, wie schlimm“, sagte er mit einer gehörigen Portion Ironie. Die Frage aber bleibe, wieso in Biederitz mehr Bäume als genehmigt gefällt werden konnten.

„Warum die Bäume gefällt wurden, wissen wir auch noch nicht“, sagte Florian Fuhrmann, Sachgebietsleiter Naturschutz. Die angeforderte Stellungnahme der Gemeinde stehe noch aus. In der Tat seien die Bäume von einem Pilz befallen gewesen, die Degeneration schreite dann schnell voran. „Ich frage mich allerdings, warum die Bäume dann nicht schon im Herbst gefällt werden konnten“, sagte Mechthild Kaatz (SPD). Im Frühjahr, wenn sie blühen, böten sie wichtige Nahrung für Insekten, gab sie zu bedenken.

Die Ersatzbepflanzung wurde bereits vorgenommen, sogar mehr junge Bäume gepflanzt als gefällt worden sind. Für Christoph Kaatz ist der ökologische Schaden damit allerdings nicht ausgeglichen. „Wenn man so alte Bäume fällt, müsste man eigentlich für jeden einzelnen Baum 2000 neue pflanzen“, sagte er. Die Quoten seien allerdings vom Land festgelegt, wandte Fuhrmann ein, selbst wenn man als Naturschützer mehr pflanzen wollte.

Vorsitzender wendet sichan Landesbehörde

„Woran liegt es denn aber, dass die Alleen in Brandenburg deutlich gepflegter aussehen, das könnte man auch mit Fotos dokumentieren“, kam Ulrich von Wulffen (CDU) wieder aufs Grundsätzliche. Und erhielt auch Zustimmung von Fuhrmann. „Es gibt Baumreihen, die gruselig aussehen“, sagte der Sachgebietsleiter. Stefan Dreßler verwies auf die Zuständigkeit, darauf, dass nicht bei allen Straßen die Pflege in den Händen des Landkreises liege. „Aber das sind doch Bäume auf dem Gebiet des Landkreises, da muss es uns doch interessieren“, merkte Sören Rawolle (Fraktion Wählergemeinschaften Jerichower Land) an. Dem stimmte Dreßler zu, daher sei der Kreis ja auch bei den Baumschauen dabei, habe aber eben nicht immer direkten Einfluss.

Ausschussvorsitzender Wolfgang Bernicke (Die Linke) griff von Wulffens Fotovorschlag auf und will sich mit einem Brief an die Landesstraßenbaubehörde wenden, die für die Pflege der Baureihen an den übergeordneten Straßen zuständig ist. „Darin werde ich die heutige Sitzung auswerten und unseren Standpunkt klarmachen, dass wir für gepflegtere Aleen plädieren“, kündigte er an. Manchmal würden auch Kleinigkeiten einen großen Unterschied machen, so gebe es in Brandenburg das Schild „Geschützte Allee“. „Dann hat man doch gleich eine andere Verbindung dazu“, meinte er. Stefan Dreßler sicherte zudem zu, dass auch der Landkreis ein Signal in Richtung Magdeburg senden werde.