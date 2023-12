Gottfried Bräuer arbeitet ehrenamtlich bei der Tafel. Hier bringt er gerade einige Stiegen Obst und Gemüse in die Räumlichkeiten der Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“ Gommern, wo jeden Donnerstag Waren an Bedürftige ausgegeben werden.

Gommern. - Mit einem wuchtigen Ruck kippt Gottfried Bräuer die Sackkarre an. Fünf Stiegen Obst und Gemüse befinden sich darauf. Er bringt sie - fast im Laufschritt - in die Räumlichkeiten der Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“, die sich in der Albert-Schweitzer-Straße in Gommern befinden.