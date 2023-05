Wie viel Gerwisch steckt in der Bockwindmühle in Zierau drin? Das ist eine Frage, die in der nächsten Zeit geklärt werden soll. Die komplette Mühle oder wenigstens der Mühlenbock sollen von Gerwisch vor 120 Jahren in die Altmark verkauft worden sein.

Fotos (2)/ Repro (1): M. Langner