Brand in Papierfabrik Altpapier bei Progroup in Burg in Flammen

Die Rauchwolken über dem Gelände von Progroup in Burg sind am 27. Juni weithin sichtbar und die Feuerwehr auch aus umliegenden Orten ist seit dem Nachmittag im Einsatz. Noch am frühen Abend mussten weitere Löschfahrzeuge gerufen werden.