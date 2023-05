Zuletzt hatte der Kiosk am Weinberg zur Altstadtweihnacht geöffnet. Am 6. Mai beginnt die neue Saison. Und das mit viel Musik.

Am Burger Weinberg beginnt die Saison mit viel Musik

Burg - Mit einem Konzert des Vokalensembles Burg wird am 6. Mai um 17 Uhr die Saison am Weinberg eingeläutet. Neben dem Vokalensemble, das unter neuer Leitung steht, werden sich auch der Gemischte Chor Gerwisch, der Frauenchor und der Handwerker-Männerchor Genthin am öffentlichen Singen beteiligen. Dabei wird auch der Kiosk wieder geöffnet sein.