Am Hochufer im Tannenweg in Biederitz sollen weitere Häuser gebaut werden dürfen

Der Bedarf an Grundstücken und Häusern in der Ortschaft Biederitz ist hoch. Die Gemeinde kommt dem Bedarf mit der Aufstellung von weiteren Bebauungsplänen für Grundstücksflächen entgegen. So auch im Biederitzer Tannenweg.

Biederitz - Im Tannenweg in Biederitz sollen weitere Wohnhäuser gebaut werden dürfen. Grundlage dafür ist ein Beschluss des Biederitzer Gemeinderates, der auf dessen nächster Sitzung gefasst werden soll. Das geht aus einer im Haupt- und Finanzausschuss behandelten Beschlussvorlage hervor. Es geht um zwei Grundstücke im Tannenweg 2, an der Ecke Fliederweg. Sie grenzen an das Hochufer an, nahe den Bahngleisen in Richtung Gerwisch. Die Flächen gehören einem privaten Eigentümer.